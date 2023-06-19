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Жоржиньо Вейналдум: играть так, как мы в первом тайме с Италией, непозволительно

Жоржиньо Вейналдум: играть так, как мы в первом тайме с Италией, непозволительно
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Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум прокомментировал поражение в матче за третье место Лиги наций с национальной командой Италии (2:3).

«Наша игра в первом тайме очень разочаровала, если сравнивать с матчем с Хорватией, когда до перерыва мы показывали хороший футбол. Мы говорили, что этот матч может быть возможностью для нашей команды стать лучше, но в первом тайме мы этого не показали. Полагаю, это свидетельствует о том, что нам надо больше учиться. С Хорватией и сейчас были хорошие отрезки, но если ты хочешь что-то выигрывать, играть так, как мы играли в первом тайме, непозволительно», — приводит слова Вейналдума официальный сайт УЕФА.

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Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.

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