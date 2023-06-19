Франция дожала Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар

Завершился матч четвертого тура группы B квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Франции и сборная Греции. Игра проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 55-й минуте матча пенальти реализовал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. На 69-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Константиноса Мавропаноса. Команды переиграли 14 из-за многочисленных остановок
В параллельном матче группы B Ирландия разгромила Гибралтар со счётом 3:0. В начале второго тайма по голу в ворота Гибралтара провели Майкл Джонстон и Эван Фергюсон, в компенсированное время довёл дело до разгрома Адам Айда.
После четырёх туров сборная Франции с максимальным показателем занимает первое место в квалификационной группе, набрав 12 очков в четырёх матчах. Греция осталась на втором месте, набрав шесть очков в двух играх. У Ирландии первая победа на турнире, первые три очка и третье место в таблице.
- 19 июня 2023
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