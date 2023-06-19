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Франция — Греция. Прямая трансляция
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Франция дожала Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар

Франция дожала Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар
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Завершился матч четвертого тура группы B квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Франции и сборная Греции. Игра проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 55-й минуте матча пенальти реализовал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. На 69-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Константиноса Мавропаноса. Команды переиграли 14 из-за многочисленных остановок

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Греция
1:0 Мбаппе – 55'
Удаления: нет / Мавропанос – 69'

В параллельном матче группы B Ирландия разгромила Гибралтар со счётом 3:0. В начале второго тайма по голу в ворота Гибралтара провели Майкл Джонстон и Эван Фергюсон, в компенсированное время довёл дело до разгрома Адам Айда.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Ирландия
Окончен
3 : 0
Гибралтар
1:0 Джонстон – 52'   2:0 Фергюсон – 59'

После четырёх туров сборная Франции с максимальным показателем занимает первое место в квалификационной группе, набрав 12 очков в четырёх матчах. Греция осталась на втором месте, набрав шесть очков в двух играх. У Ирландии первая победа на турнире, первые три очка и третье место в таблице.

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