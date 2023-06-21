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Сборная Германии уступила сборной Колумбии в товарищеском матче

Сборная Германии уступила сборной Колумбии в товарищеском матче
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Сегодня, 20 июня, состоялся товарищеский матч сборных Германии и Колумбии. Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой южноамериканской сборной со счётом 2:0. На игре работала бригада арбитров во главе с турком Халилом Мелером.

На 54-й минуте первый гол в матче с передачи Хуана Куадрадо забил Луис Диас, а на 82-й сам Куадрадо реализовал пенальти.

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра и Вильмар Барриос вышли на замену на 77-й минуте. Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль пропустил игру из-за вирусного заболевания.

Напомним, Евро-2024 пройдёт в Германии, поэтому сборная этой страны не участвует в отборочных матчах турнира. Из пяти товарищеских встреч, проведённых немцами после чемпионата мира — 2022, подопечные Ханс-Дитер Флика выиграли только одну — с Перу (2:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Колумбия
0:1 Диас – 54'   0:2 Куадрадо – 81'
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