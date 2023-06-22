Дмитрий Бородин: Бердыев вгрызался в нюансы тренировочного процесса «Сочи»
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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о методах тренировок в клубе известнейшего тренера Курбана Бердыева.
«Когда Бердыев пришел, с первого занятия, с первой тренировки на сборах всё было в новинку. Настолько он вгрызался в нюансы, в каждое упражнение. Мы собирались рано утром на базе, обсуждали тренировку, каждый член тренерского штаба высказывал своё мнение, как он видит занятие, что мы будем делать. Я как тренер вратарей в основном отвечал за голкиперов, а тут от меня требовалось подготовить конспекты занятия для всей команды полностью. Мы расписывали, что будут делать игроки. А свой процесс я готовил отдельно. Поначалу было необычно и даже тяжеловато перестроиться под это», — приводит слова Бородина «РБ Спорт».
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