«Интер» намерен подписать Аспиликуэту
Поделиться
«Интер» включил защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту в список потенциальных усилений на летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, предварительные переговоры между клубами уже состоялись. Миланцы будут прилагать максимум усилий, чтобы закрыть сделку в ближайшее время.
Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Интера» к ещё одному защитнику «Челси».
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июня 2023
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:30
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:17
-
00:10
-
00:01
- 22 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:27
-
22:25
-
22:18
-
22:13
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:00
-
21:57
Партнерский контент