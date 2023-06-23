«Интер» намерен подписать Аспиликуэту

«Интер» включил защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту в список потенциальных усилений на летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, предварительные переговоры между клубами уже состоялись. Миланцы будут прилагать максимум усилий, чтобы закрыть сделку в ближайшее время.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Интера» к ещё одному защитнику «Челси».