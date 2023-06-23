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Уткин прокомментировал период работы Мележикова на должности гендиректора «Спартака»

Уткин прокомментировал период работы Мележикова на должности гендиректора «Спартака»
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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о периоде работы Евгения Мележикова на должности генерального директора «Спартака».

«Евгения Мележикова я, честно говоря, знаю только потому, что однажды он меня подвозил на футбол. Водит машину он прекрасно. Уверен, что с обязанностями генерального в «Спартаке» он справлялся вполне прилично, раз исполнял эту должность целых три года. Но чем именно он отличился на этом поприще, чем он хорош, а чем, возможно, плох — ответить очень сложно. Потому что его личный вклад во все эти дела несколько размыт.

Мележиков с удовольствием давал комментарии по всем необходимым поводам, не отказывался от общения с журналистами, но, честно говоря, его позиция всегда была максимально обтекаемой. Это ни хорошо и ни плохо, но вот таким мы его и провожаем», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале.

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