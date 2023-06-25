Нападающий «Фиорентины» Йович может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может уже этим летом стать игроком «Галатасарая». Турки готовы предложить итальянскому клубу € 8 млн евро, правда, половина этой суммы отойдёт мадридскому «Реалу», сообщает Corriere dello Sport.

Центральный нападающий прибыл во Флоренцию год назад в результате реализации интересного договора, согласно которому он стал игроком «Фиорентины» бесплатно, но с условием, что «Реал» получил 50% от суммы последующей перепродажи.

Напомним, «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта» из Франкфурта за € 63 млн в 2019 году, но в Испании серб не смог добиться успеха. В Серии А форвард провёл неплохой сезон, забив 13 голов и отдав пять передач в 50 матчах во всех турнирах. Вместе с «фиалками» Йович принял участие в двух финалах Кубка Италии и Лиги конференций.

По информации издания «Галатасарай» предложит Йовичу трёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн за сезон.