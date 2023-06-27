Защитник «Локомотива» Фассон: с «Иртышом» играли так, насколько оставалось сил

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон подвёл итоги товарищеского матча с омским «Иртышом», который завершился вничью (1:1).

«Нагрузки на прошлой неделе были очень тяжёлыми. Поэтому в товарищеском матче мы играли так, насколько оставалось сил. Хотелось бы, конечно, лучше, но нагрузки были серьёзными. Хорошо, что всё так закончилось.

Очень рад, что сегодня мне дали сыграть побольше. После такой долгой паузы не так просто входить в игровой ритм. Матчи всегда отличаются от тренировок. Именно через товарищеские матчи нужно набирать обороты.

У «Иртыша» неплохая команда. Хорошо сыграли, смогли сравнять счёт. Но и мы могли бы проявить себя лучше сегодня», — сказал Фассон в интервью пресс-службе «Локомотива».