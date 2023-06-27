Малком присоединится к «Зениту» в пятницу — Алейшо
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком вернётся в расположение клуба в пятницу, сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
По сведениям источника, существует вероятность, что форвард примет участие в матче Кубка PARI Премьер с «Нефтчи», который состоится в субботу, 1 июля. В Санкт-Петербург игрок, отправившийся в Бразилию в концовке завершившегося сезона-2022/2023, должен вернуться в четверг.
По итогам минувшей кампании Малком стал лучшим бомбардиром российского первенства, отличившись 23 раза в 27 играх. «Зенит» стал чемпионом страны в пятый раз подряд и в десятый в истории.
Напомним, ранее появилась информация, что в услугах Малкома заинтересован турецкий «Фенербахче». За «Зенит» бразилец играет с 2019 года.
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