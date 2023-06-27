Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник Максим Петров перешёл из «Локомотива» в «Нефтехимик»

Полузащитник Максим Петров перешёл из «Локомотива» в «Нефтехимик»
Комментарии

22-летний полузащитник Максим Петров перешёл из московского «Локомотива» в нижнекамский «Нефтехимик», сообщает пресс-служба железнодорожников.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 30 тыс. Петров является воспитанником «Локомотива».

Сезон-2022/2023 хавбек провёл в аренде во владикавказской «Алании». Там он принял участие в 21 игре Первой лиги, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. «Алания» заняла третье место в турнирной таблице, но не получила лицензию для участия в РПЛ, поэтому не принимала участия в стыковых матчах.

За основную команду «Локомотива» у Петрова 18 игр и одна результативная передача.

По итогам сезона-2022/2023 «Нефтехимик» занял шестое место в таблице Первой лиги. Команду возглавляет Кирилл Новиков.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Локомотив» намерен подписать форварда до конца недели. Клуб выбирает из четырёх россиян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023