Полузащитник Максим Петров перешёл из «Локомотива» в «Нефтехимик»

22-летний полузащитник Максим Петров перешёл из московского «Локомотива» в нижнекамский «Нефтехимик», сообщает пресс-служба железнодорожников.
По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 30 тыс. Петров является воспитанником «Локомотива».
Сезон-2022/2023 хавбек провёл в аренде во владикавказской «Алании». Там он принял участие в 21 игре Первой лиги, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. «Алания» заняла третье место в турнирной таблице, но не получила лицензию для участия в РПЛ, поэтому не принимала участия в стыковых матчах.
За основную команду «Локомотива» у Петрова 18 игр и одна результативная передача.
По итогам сезона-2022/2023 «Нефтехимик» занял шестое место в таблице Первой лиги. Команду возглавляет Кирилл Новиков.
- 27 июня 2023
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