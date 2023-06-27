Полузащитник Максим Петров перешёл из «Локомотива» в «Нефтехимик»

22-летний полузащитник Максим Петров перешёл из московского «Локомотива» в нижнекамский «Нефтехимик», сообщает пресс-служба железнодорожников.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 30 тыс. Петров является воспитанником «Локомотива».

Сезон-2022/2023 хавбек провёл в аренде во владикавказской «Алании». Там он принял участие в 21 игре Первой лиги, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. «Алания» заняла третье место в турнирной таблице, но не получила лицензию для участия в РПЛ, поэтому не принимала участия в стыковых матчах.

За основную команду «Локомотива» у Петрова 18 игр и одна результативная передача.

По итогам сезона-2022/2023 «Нефтехимик» занял шестое место в таблице Первой лиги. Команду возглавляет Кирилл Новиков.