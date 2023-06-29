Мостовой — о возможном отъезде Чалова в Европу: если есть возможность — нужно пробовать

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном отъезде форварда ЦСКА Фёдора Чалова в Европу. Ранее в СМИ появилась информация об интересе ряда европейских клубов к 25-летнему нападающему.
«Если это предложение есть к Чалову, а я думаю, что есть. Оно может появиться. Почему нет? Фёдор — один из немногих игроков российских, кто играл в Европе. Мы помним его аренду в «Базеле».
Нужно ли переходить? Если есть возможность, конечно, нужно попробовать. Тем более турецкий чемпионат очень сильный. На примере Артёма Дзюбы мы увидели, что это такое. Даже он не смог там заиграть, а вернулся сюда и стал лучшим. Плюс соблазн еврокубков», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
В сезоне-2022/2023 на счету Чалова 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее о возможном переходе Чалова в европейский клуб высказался Франко Камоцци.
- 29 июня 2023
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