«Манчестер Сити» попрощается с двумя игроками этим летом

Руководство «Манчестер Сити» готово продать двух именитых игроков в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News. Среди футболистов на продажу — полузащитник Бернарду Силва и защитник Эмерик Лапорт.
Из клубов, которые претендуют на хавбека, — представители Саудовской Аравии и «Барселона». Сейчас у португальца действует контракт с «горожанами» до 2025 года.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Бернарду Силва провёл 34 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Он перешёл в манчестерский клуб из «Монако» летом перед сезоном-2018/2019.
Эмерик Лапорт принял участие в 12 матчах АПЛ минувшего сезона, не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста.
«Манчестер Сити» добился требла в этом сезоне: клуб занял первое место в АПЛ, завоевал Кубок Англии и выиграл Лигу чемпионов.
- 1 июля 2023
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