Червиченко: Марио Фернандес и ЦСКА? Я не большой любитель этих возвращений в прошлое

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА.

«На мой взгляд, Марио нужен ЦСКА как символ и структурирующий фактор. Но как игрок, кажется, уже можно кого-то помоложе рассматривать и наигрывать — чтобы был такой же, как Фернандес, но уже наш игрок. Я не большой любитель этих возвращений в прошлое и сожалений о нём. Мне кажется, надо всё время двигаться вперёд», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

32-летний Марио Фернандес будет числиться игроком «Интернасьонала» до декабря 2023 года. В апреле он расторг контракт в одиночном порядке, но бразильский клуб должен получить выплату, если ЦСКА захочет вернуть его досрочно. За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. У футболиста действующий контракт с командой до лета 2024 года.