Кассьерра: дебют за сборную — огромное счастье! Мечтаю сыграть на чемпионате мира — 2026

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился эмоциями после дебюта за сборную.
«Вы представьте: дебют — и сразу гол. Огромное счастье! На трибунах были мои близкие: мама, супруга, дочка. Поэтому получил огромное удовольствие. Футболка со всеми подписями займёт отдельное место в рамке у меня дома в Колумбии. Надо продолжать забивать, чтобы и дальше получать вызовы в сборную. Если говорить о долгосрочной перспективе, моя мечта – сыграть на чемпионате мира 2026 года. Но чуть более близкая — это Кубок Америки, который пройдёт в США в следующем году. Выступление там можно назвать и целью, и мечтой.
Это большая гордость и радость. Радамель Фалькао и Хамес Родригес — это кумиры и легенды. Для нас они были чем-то вроде ориентира. Пойти по их стопам — большая честь. Надеть майку сборной — что-то заветное, сокровенное», — приводит слова Кассьерры RT.
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