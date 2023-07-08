Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что в России уровень сервиса намного лучше, чем в Англии. Также Аршавин объяснил, почему не стал лидером «канониров».

«После переезда из России в Англию я потерял в плане уровня жизни и облизывания себя. В «Зените» и вообще в российских клубах сервис намного лучше, как и отношение к легионерам. А там ты равный, как все. В этом плане мне было немного тяжело.

Думаю, мой характер в команде не проявился, потому что я не был лидером. Там были футболисты, которые и играли лучше меня, и язык знали. Естественно, у них было больше возможностей занять эту позицию», — сказал Андрей Аршавин в видео-проекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.