Василий Уткин высказался о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на слухи о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в московский «Спартак».
«К вопросу о Медине и его прямом переходе из ЦСКА в «Спартак». Ребят, вы жёстко перебарщиваете с дилеммой «игра за эмблему/игра за деньги». Парень год назад слыхом не слыхал ни про «Спартак», ни про ЦСКА. Он и ехал играть за деньги. Спрашивается, что тут дурного? ЦСКА на нём неплохо поднял.
А вообще на эту тему очень чётко высказался лет пять назад Анхель Ди Мария, когда обсуждался его переход в «Барселону», тогда ещё к Месси. И его, конечно, спрашивали: Анхель, опомнись, ты же играл за «Реал». А Анхель ответил очень просто: «Я из Росарио, и я воспитанник «Росарио Сентраль». Вот за «Ньюэллс Олд Бойз» я играть не стану, а всё остальное — работа», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
- 8 июля 2023
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