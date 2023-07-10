«Интер» продлил соглашение с Nike. «Нерадзурри» будут получать около € 29 млн за сезон

«Интер» и Nike продлили партнёрское соглашение на восемь лет (до 2031 года). Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

По информации источника, сотрудничество с Nike будет приносить «Интеру» как минимум € 26 млн за сезон. Ещё € 3 млн миланцы смогут получить в зависимости от количества проданной продукции. В сезоне-2022/2023 «нерадзурри» получили от партнёрства с Nike около € 12,5 млн.

«Интер» и Nike сотрудничают на протяжении четверти века (с 1998 года). «Нерадзурри» – это единственный клуб чемпионата Италии, для которого американский бренд производит игровую форму.