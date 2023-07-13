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Фрэнк Лэмпард объяснил причины неудач «Челси» под его руководством

Фрэнк Лэмпард объяснил причины неудач «Челси» под его руководством
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Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему команда провалила отрезок сезона во время его второго прихода в клуб.

«На тренировках я понимал, что игроки показывают недостаточный уровень. Этого было мало, чтобы добиться результата в матче с «Брентфордом», а говорить о «Реале» даже нет смысла. Когда я вернулся в команду, то понял, что в ней нет командного духа и единства. Это не критично, но если хочешь быть лучшим, ты должен проводить тренировки на топ-уровне. Мы проиграли «Реалу» и оказались на финише сезона. Было непонятно, за что мы играли — такого не должно быть в «Челси».

Многие игроки уже ощущали, что сезон завершается. Они думали о будущем. Вероятно, если бы я не выходил на поле семь месяцев, при этом понимая, что уйду через месяц, то тоже не смог бы найти мотивацию. А волшебной палочки у меня нет», — сказал Лэмпард во время подкаста на YouTube-канале The Diary of CEO.

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