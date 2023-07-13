Фрэнк Лэмпард объяснил причины неудач «Челси» под его руководством

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему команда провалила отрезок сезона во время его второго прихода в клуб.
«На тренировках я понимал, что игроки показывают недостаточный уровень. Этого было мало, чтобы добиться результата в матче с «Брентфордом», а говорить о «Реале» даже нет смысла. Когда я вернулся в команду, то понял, что в ней нет командного духа и единства. Это не критично, но если хочешь быть лучшим, ты должен проводить тренировки на топ-уровне. Мы проиграли «Реалу» и оказались на финише сезона. Было непонятно, за что мы играли — такого не должно быть в «Челси».
Многие игроки уже ощущали, что сезон завершается. Они думали о будущем. Вероятно, если бы я не выходил на поле семь месяцев, при этом понимая, что уйду через месяц, то тоже не смог бы найти мотивацию. А волшебной палочки у меня нет», — сказал Лэмпард во время подкаста на YouTube-канале The Diary of CEO.
- 13 июля 2023
-
16:43
-
16:41
-
16:33
-
16:24
-
16:21
-
16:09
-
16:03
-
15:55
-
15:46
-
15:46
-
15:33
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:15
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:44
-
13:44
-
13:41
-
13:27
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:01
-
12:57
-
12:50
-
12:45