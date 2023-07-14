Клопп: на сборах работаем над тем, чтобы стать более гибкими в плане тактики

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как будут проходить сборы в дальнейшем.
«Есть большая физическая часть, мы не можем её игнорировать — и не будем. Есть большая тактическая часть, и, когда вы делаете всё, что нужно для бега, вы также должны делать много технических вещей, потому что техника в спокойном состоянии и на фоне усталости – разные вещи. Это то, что мы делаем. Будет много всего. Мы сейчас работаем над тем, чтобы стать более гибкими в плане тактики. Я действительно с нетерпением жду этого.
Но есть некоторые вещи, которые важны при любой тактике, например, контрпрессинг. Я надеюсь, что нам не придётся использовать его слишком часто, потому что хочу, чтобы мы владели мячом, а потом отправляли его в сетку. Не всегда так получается, поэтому будем работать и над атакой, и над защитой. Мы знаем свои проблемы, и это то, над чем мы работаем. Мы начинаем с определённого момента, а оттуда просто повторяем всё заново. В конце концов у нас всё будет хорошо», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
- 14 июля 2023
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