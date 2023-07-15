Радимов — о Суперкубке: ЦСКА выглядит совсем усталым и вялым, «Зенит» — явный фаворит

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящей встречи команд в матче за Суперкубок России.
«Думаю, что «Зенит» явный фаворит Суперкубка. Я видел команду на недавнем турнире в Петербурге, она действительно неплохо выглядела. И я знаю, как Семак подводит к официальным матчам. На этом Кубке «Зенит» физически с «Нефтчи» выглядел плохо, с «Црвеной Звездой» — получше, а с «Фенербахче» ещё лучше. То есть ребята добавляют. А что касается ЦСКА, то я не совсем понимаю, к какому матчу подводил свою команду Федотов – к Суперкубку или к старту сезона. Не думаю, что они будут разбрасываться трофеями, но, судя по Братскому кубку с «Динамо» в прошлые выходные, ЦСКА выглядит совсем усталым и вялым. Видно, что под нагрузками», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
- 15 июля 2023
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