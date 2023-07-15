«Милан» заинтересован в нападающем «ПСЖ» Экитике

Итальянский «Милан» проявляет серьёзный интерес к 21-летнему нападающему «ПСЖ» Уго Экитике, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Милан» давно присматривается к французскому форварду, а сам игрок не против покинуть парижский клуб после сложного дебютного сезона. Главный тренер итальянской команды Стефано Пиоли, а также часть руководства «Милана» являются фанатами игры Экитике и очень сильно хотят увидеть его в футболке «россонери». Пока что стороны ещё не начинали официальных переговоров по трансферу, но это может измениться в ближайшие недели. «Милану» необходима более молодая альтернатива Оливье Жиру.

В сезоне-2022/2023 на счету Экитике 32 матча за парижан во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.