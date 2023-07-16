Дуглас Сантос: с каждым годом выиграть РПЛ всё труднее, уровень сопротивления высок

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями после победы своей команды над ЦСКА в Суперкубке России (0:0 — основное время, 5:4 по пенальти).

«С того момента, как я выступаю за «Зенит», цель у нашего клуба одна — всегда побеждать. Навсегда войти в историю — это особенное событие для меня. Мы будем продолжать работать над новыми рекордами.

Вчерашняя победа была очень важной. Она даёт нам уверенность в хорошем старте в Российской Премьер-Лиге. Мы знаем, что из года в год нам удаётся побеждать в этом турнире, но с каждым разом завоёвывать чемпионство становится всё труднее. Уровень сопротивления в РПЛ высок», — приводит слова Сантоса Globo.

В 1-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится в субботу, 22 июля. Начало игры — в 15:15 мск.