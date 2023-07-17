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В «Зените» рассказали о премиальных для футболистов за победу над ЦСКА в Суперкубке

В «Зените» рассказали о премиальных для футболистов за победу над ЦСКА в Суперкубке
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что футболистам сине-бело-голубых положены премиальные за победу в Суперкубке России. Также функционер отметил важность прошедшей игры.

«У нас бонусная система не зависит от чьего-либо настроения — она утверждена и известна футболистам. В систему премирования входит и Суперкубок. Да, это всего один матч, но он очень важен. Теперь осталось всего два титула до требла», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

В матче за Суперкубок России в нынешнем сезоне «Зенит» сыграл с московским ЦСКА. Основное время встречи закончилось вничью 0:0, а в серии пенальти точнее оказались футболисты петербургской команды — 5:4.

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