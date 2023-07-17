«Челси» продаст Ампаду «Лидсу» за € 8 млн + бонусы — The Athletic

«Лидс» договорился с «Челси» о трансфере защитника Итана Ампаду. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, сумма сделки составит € 8 млн. Также будут предусмотрены бонусы: при выполнении определённых условий стоимость выкупа 22-летнего защитника может вырасти до € 11,5 млн.
Сообщается, что «Челси» включил в сделку по Ампаду процент с последующей продажи игрока.
В сезоне-2022/2023 Ампаду выступал за «Специю» на правах аренды. На счету защитника 34 матча во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.
Ранее сообщалось о возможном трансфере нападающего «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга в «Марсель».
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