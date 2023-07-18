Экс-полузащитник «Зенита» Паредес отказался от предложения из Саудовской Аравии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне являющийся футболистом французского «ПСЖ», отказался от предложения перейти в саудовский «Аль-Таавун». Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.

По информации источника, «Аль-Таавун» хотел подписать Паредеса вместе с другим аргентинским игроком «ПСЖ» — Мауро Икарди, однако тот выбрал «Галатасарай». Там же может оказаться и полузащитник, но на него претендует и «Фенербахче».

Паредес хотел бы продолжать карьеру в Европе, а его новый агент прорабатывает варианты в Испании и Италии. В аргентинце заинтересованы «Бетис», мадридский «Атлетико» и римский «Лацио», однако эти клубы не делали официальных предложений по переходу полузащитника.

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