«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» избежали наказания за расистские «заряды» фанатов

Футбольная ассоциация Англии (FA) прекратила расследование в отношении «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест», начатое после инцидентов, связанных с гомофобными скандированиями болельщиков всех трёх клубов. Никаких дальнейших действий против какой-либо из упомянутых команд предприниматься не будет, сообщает Mirror.

Череда инцидентов произошла в январе. Фанаты «Ноттингем Форест» распевали Rent Boy группы Pet Shop Boys в адрес «Челси» на Новый год. Болельщики «Манчестер Сити» скандировали речёвки гомофобного содержания в адрес Фрэнка Лэмпарда во время матча на Кубок Англии с «Челси». На следующий день болельщики «Манчестер Юнайтед» повторили их на матче с «Эвертоном» в том же турнире.

Изначально данные инциденты были классифицированы прокуратурой Англии как преступление на почве гомофобии. Было начало расследование, но, как сообщает издание, все три дела были прекращены «без дальнейших действий».

FA ссылается на то, что все три инцидента случились до того, как руководящий орган изменил регламент. 11 января организация поставила все клубы в известность, что к любой команде, болельщики которой исполняют песни с гомофобным подтекстом (включая Rent Boy), будут применяться дисциплинарные меры.

Добавим, что новость о том, что расследование в отношении двух манчестерских клубов и «Ноттингем Форест» было прекращено, появилась вскоре после того, как «Вулверхэмптон» был оштрафован на € 115 тыс. за такое же нарушение.