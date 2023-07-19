Трансфер Рекика в «Аль-Иттифак» находится на грани срыва

Переход защитника «Севильи» Карима Рекика в «Аль-Иттифак» может не состояться, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, у саудовского клуба имеются некоторые проблемы по осуществлению трансфера, несмотря на устную договорённость с представителями «Севильи» несколько дней назад.
Сообщается, что если ключевые аспекты сделки не будут улажены в ближайшее время, испанский клуб выйдет из переговоров по продаже своего защитника.
Рекик забивает в ворота «Вальядолида» в матче 2-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 Рекик провёл 22 матча за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
Ранее сообщалось о договорённости между «Аль-Иттифаком» и «Ливерпулем» по трансферу полузащитника Джордана Хендерсона.
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