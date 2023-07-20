Тен Хаг — об «МЮ»: у нас вновь проблема с реализацией, нужно быть безжалостным
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги товарищеского матча с «Лионом» (1:0).
«Я увидел много положительных моментов. Было приятно смотреть на ту команду, которую мы и хотели увидеть. В атаке мы играли динамично и агрессивно, отличный матч. Первый тайм «Манчестер Юнайтед» начал мощно, мы создали три опасных момента.
Но, хочу слегка добавить критики: нужно забивать. Это уже было нашей проблемой в прошлом сезоне, и игрокам стоит понять, что в таких ситуациях нужно быть более безжалостным и рассудительным», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
23 июля «Манчестер Юнайтед» проведёт товарищеский матч с лондонским «Арсеналом», а 26 числа сыграет с «Рексемом.»
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июля 2023
-
07:15
-
07:05
-
06:38
-
06:32
-
06:19
-
06:10
-
06:08
-
06:05
-
05:48
-
05:42
-
05:33
-
05:30
-
05:07
-
04:36
-
04:32
-
03:59
-
03:41
-
03:17
-
03:00
-
02:34
-
02:10
-
01:44
-
01:23
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:32
-
00:23
-
00:21
-
00:19
-
00:14
-
00:03
-
00:02
Партнерский контент