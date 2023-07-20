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Тен Хаг — об «МЮ»: у нас вновь проблема с реализацией, нужно быть безжалостным

Тен Хаг — об «МЮ»: у нас вновь проблема с реализацией, нужно быть безжалостным
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги товарищеского матча с «Лионом» (1:0).

«Я увидел много положительных моментов. Было приятно смотреть на ту команду, которую мы и хотели увидеть. В атаке мы играли динамично и агрессивно, отличный матч. Первый тайм «Манчестер Юнайтед» начал мощно, мы создали три опасных момента.

Но, хочу слегка добавить критики: нужно забивать. Это уже было нашей проблемой в прошлом сезоне, и игрокам стоит понять, что в таких ситуациях нужно быть более безжалостным и рассудительным», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

23 июля «Манчестер Юнайтед» проведёт товарищеский матч с лондонским «Арсеналом», а 26 числа сыграет с «Рексемом.»

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