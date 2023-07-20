Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба стал игроком «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба. Стороны подписали контракт сроком на два сезона (до конца июня 2025 года).
Альба выступал за каталонский клуб на протяжении 11 лет (с июня 2012 года). С сине-гранатовыми он завоевал 18 трофеев.
В сезоне-2022/2023 Альба провёл 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Сине-гранатовые стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона «Барселона» объявила, что Альба покинет клуб. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось о переходе в «Интер Майами» ещё одного бывшего футболиста «Барселоны».
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