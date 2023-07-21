Роналду может лишиться спонсорского контракта с Nike
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Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться спонсорского контракта с американским брендом спортивной одежды Nike. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, во время товарищеского матча с «Сельтой», в котором команда Роналду разгромно уступила со счётом 0:5, 38-летний форвард появился на поле в щитках от немецкого бренда Adidas, главного конкурента американской компании. Предполагается, что португалец тем самым мог нарушить условия контракта с Nike.
Действующее соглашение Роналду с американским спортивным брендом рассчитано на 10 лет. Португалец зарабатывает по этому контракту около € 170 млн. Португальский форвард сотрудничает с Nike на протяжении 20 лет.
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