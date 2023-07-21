Опубликовано расписание матчей первого раунда Пути регионов Кубка России
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Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России опубликовал расписание всех матчей первого раунда Пути регионов.
Всего в первом раунде Пути регионов, или 1/256 финала, сыграют 36 команд. Встречи нижней сетки турнира пройдут 1–2 августа. На стадии первого раунда в борьбу за трофей вступят любительские команды и клубы из Второй лиги с наименьшим рейтингом.
Во втором раунде, куда пройдут победители 1/256 финала, сыграют уже оставшиеся команды Второй лиги.
Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из РПЛ выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, выигравший титул в прошлом сезоне.
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