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Опубликовано расписание матчей первого раунда Пути регионов Кубка России

Опубликовано расписание матчей первого раунда Пути регионов Кубка России
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Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России опубликовал расписание всех матчей первого раунда Пути регионов.

Всего в первом раунде Пути регионов, или 1/256 финала, сыграют 36 команд. Встречи нижней сетки турнира пройдут 1–2 августа. На стадии первого раунда в борьбу за трофей вступят любительские команды и клубы из Второй лиги с наименьшим рейтингом.

Во втором раунде, куда пройдут победители 1/256 финала, сыграют уже оставшиеся команды Второй лиги.

Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из РПЛ выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, выигравший титул в прошлом сезоне.

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