Петржела: Личка поднимет «Динамо», первый матч ничего не значит. Они будут в четвёрке

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3), а также рассказал о перспективах бело-голубых под руководством Марцела Лички.

«Это была первая игра у Лички в «Динамо», и она ничего не значит. «Краснодар» – очень хорошая команда. Честно скажу, ждал, что для Марцела будет очень сложная игра в 1-м туре. Личка способен бороться за первую четвёртку, он сто процентов сможет поднять команду, 100 процентов. Молодые игроки могут при нём прогрессировать, но сегодня была лишь первая игра. Я думаю, что во 2-м туре с «Крыльями Советов» они уже победят. Четыре-пять матчей понадобится, чтобы команда полностью уже понимала требования Лички», — приводит слова Петржелы Metaratings.

Напомним, следующий матч в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» проведёт 29 июля с «Крыльями Советов».