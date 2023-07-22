Алдонин считает, что ЦСКА потеряет очки в матче с «Уралом» в 1-м туре РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Уралом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В Екатеринбурге легко не бывает, тем более что соперники и тренеры друг друга отлично знают. В прошлом сезоне побили все рекорды по количеству очных матчей. Понятно, что у ЦСКА есть проблемы с составом. Уход Медины, вылет Дивеева — это ощутимая потеря, ведь он один из лидеров обороны и ни один тренер не захочет менять оборонительные наигранные сочетания.

Трудности закаляют сильный коллектив, надеюсь, что ЦСКА победит с наименьшими потерями. Мне сложно прогнозировать счёт, потому что видел только матч ЦСКА с «Зенитом», но я думаю, что «Урал» даст бой армейцам и матч завершится результативной ничьёй», — приводит слова Алдонина Metaratings.