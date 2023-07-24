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Лига конференций — 2023/2024: результаты жеребьёвки третьего квалификационного раунда

Лига конференций — 2023/2024: результаты жеребьёвки третьего квалификационного раунда
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В понедельник, 24 июля, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/2024.

Результаты жеребьёвки:

Путь чемпионов:

Тре Пенне (Сан-Марино) / Валмиера (Латвия) — Атлетик Клуб Эскальдес (Андорра) / Партизани (Албания)

Хамрун Спартанс (Мальта) / Динамо (Тбилиси, Грузия) — Ференцварош (Венгрия) / Шэмрок Роверс (Ирландия)

Фарул (Румыния) / Урарту (Армения) — Флора (Эстония)

Струга (Северная Македония) / Будучность (Черногория) — ТНС (Уэльс) / Свифт Эсперанж (Люксембург)

Балкани (Косово) / Ларн (Северная Ирландия) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Основной путь:

Торпедо-БелАЗ (Беларусь) / AEK (Кипр) — Маккаби (Тель-Авив, Израиль) / Петрокуб (Молдавия)

Хайдук (Хорватия) — ПАОК (Греция) / Бейтар (Израиль)

Габала (Азербайджан) / Омония (Кипр) — Мидтьюлланн (Дания) / Прогресс Нидеркорн (Люксембург)

РФШ (Латвия) — Сабах (Азербайджан) — Партизан (Сербия)

Сутьеска (Черногория) / Санта-Колома (Андорра) — АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Арарат-Армения (Армения) — Арис (Греция) — Динамо (Киев, Украина)

ЦСКА (Болгария) / Сепси ОСК (Румыния) — Торпедо (Кутаиси, Грузия) / Актобе (Казахстан)

Ордабасы (Казахстан) / Легия (Польша) — Аустрия В (Австрия) / Борац Б-Л (Босния)

Рапид (Вена, Австрия) — Алашкерт (Армения) / Дебрецен (Венгрия)

Бешикташ (Турция) / Тирана (Албания) — Железничар (Босния и Герцеговина) / Нефтчи (Азербайджан)

Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) / Паневежис (Литва) — Шкупи (Северная Македония) / Левски (Болгария)

Хиберниан (Шотландия) / Интер Эскальдес (Андорра) — Юргорден (Швеция) / Люцерн (Швейцария)

Б-36 Торсхавн (Фарерские острова) / Хаверфордуэст Каунти (Уэльс) — Риека (Хорватия) / Дукагини (Косово)

Ворскла (Украина) / Дила (Грузия) — АПОЭЛ (Кипр) / Войводина (Сербия)

Виктория Пльзень (Чехия) / Дрита (Косово) — Гзира Юнайтед (Мальта) / Дюделанж (Люксембург)

Твенте (Нидерланды) / Хаммарбю (Швеция) — Кечкемет (Венгрия) / Рига (Латвия)

Лех П (Польша) / Кауно Жальгирис (Литва) — Ауда (Латвия) / Спартак (Трнава, Словакия)

Крузейдерс (Северная Ирландия) / Русенборг (Норвегия) — Хартс (Шотландия)

ЦСКА 1948 (Болгария) / Стяуа (Румыния) — Норшеланн (Дания)

Арока (Португалия) — Бранн (Норвегия)

Гент (Бельгия) / Жилина (Словакия) — Линфилд (Северная Ирландия) / Погонь (Польша)

Фенербахче (Турция) / Зимбру (Молдавия) — Дифферданж (Люксембург) / Марибор (Словения)

Базель (Швейцария) / Тобол (Казахстан) — Дерри Сити (Северная Ирландия) / КуПС (Финляндия)

ЧФР (Румыния) / Адана Демирспор (Турция) — Осиек (Хорватия) / Залаэгерсег (Венгрия)

Целе (Словения) / Витория Гимарайнш (Португалия) — Бальцан (Мальта) / Неман (Беларусь)

Будё-Глимт (Норвегия) / Богемианс 1905 (Чехия) — Кальмар (Швеция) / Пюник (Армения)

Брюгге (Бельгия) / Орхус (Дания) — Акюрейри (Исландия) / Дандолк (Ирландия)

Первые матчи команд состоится 10 августа, а ответные встречи пройдут 17 августа.

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