Лига конференций — 2023/2024: результаты жеребьёвки третьего квалификационного раунда

В понедельник, 24 июля, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/2024.
Результаты жеребьёвки:
Путь чемпионов:
Тре Пенне (Сан-Марино) / Валмиера (Латвия) — Атлетик Клуб Эскальдес (Андорра) / Партизани (Албания)
Хамрун Спартанс (Мальта) / Динамо (Тбилиси, Грузия) — Ференцварош (Венгрия) / Шэмрок Роверс (Ирландия)
Фарул (Румыния) / Урарту (Армения) — Флора (Эстония)
Струга (Северная Македония) / Будучность (Черногория) — ТНС (Уэльс) / Свифт Эсперанж (Люксембург)
Балкани (Косово) / Ларн (Северная Ирландия) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Основной путь:
Торпедо-БелАЗ (Беларусь) / AEK (Кипр) — Маккаби (Тель-Авив, Израиль) / Петрокуб (Молдавия)
Хайдук (Хорватия) — ПАОК (Греция) / Бейтар (Израиль)
Габала (Азербайджан) / Омония (Кипр) — Мидтьюлланн (Дания) / Прогресс Нидеркорн (Люксембург)
РФШ (Латвия) — Сабах (Азербайджан) — Партизан (Сербия)
Сутьеска (Черногория) / Санта-Колома (Андорра) — АЗ Алкмаар (Нидерланды)
Арарат-Армения (Армения) — Арис (Греция) — Динамо (Киев, Украина)
ЦСКА (Болгария) / Сепси ОСК (Румыния) — Торпедо (Кутаиси, Грузия) / Актобе (Казахстан)
Ордабасы (Казахстан) / Легия (Польша) — Аустрия В (Австрия) / Борац Б-Л (Босния)
Рапид (Вена, Австрия) — Алашкерт (Армения) / Дебрецен (Венгрия)
Бешикташ (Турция) / Тирана (Албания) — Железничар (Босния и Герцеговина) / Нефтчи (Азербайджан)
Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) / Паневежис (Литва) — Шкупи (Северная Македония) / Левски (Болгария)
Хиберниан (Шотландия) / Интер Эскальдес (Андорра) — Юргорден (Швеция) / Люцерн (Швейцария)
Б-36 Торсхавн (Фарерские острова) / Хаверфордуэст Каунти (Уэльс) — Риека (Хорватия) / Дукагини (Косово)
Ворскла (Украина) / Дила (Грузия) — АПОЭЛ (Кипр) / Войводина (Сербия)
Виктория Пльзень (Чехия) / Дрита (Косово) — Гзира Юнайтед (Мальта) / Дюделанж (Люксембург)
Твенте (Нидерланды) / Хаммарбю (Швеция) — Кечкемет (Венгрия) / Рига (Латвия)
Лех П (Польша) / Кауно Жальгирис (Литва) — Ауда (Латвия) / Спартак (Трнава, Словакия)
Крузейдерс (Северная Ирландия) / Русенборг (Норвегия) — Хартс (Шотландия)
ЦСКА 1948 (Болгария) / Стяуа (Румыния) — Норшеланн (Дания)
Арока (Португалия) — Бранн (Норвегия)
Гент (Бельгия) / Жилина (Словакия) — Линфилд (Северная Ирландия) / Погонь (Польша)
Фенербахче (Турция) / Зимбру (Молдавия) — Дифферданж (Люксембург) / Марибор (Словения)
Базель (Швейцария) / Тобол (Казахстан) — Дерри Сити (Северная Ирландия) / КуПС (Финляндия)
ЧФР (Румыния) / Адана Демирспор (Турция) — Осиек (Хорватия) / Залаэгерсег (Венгрия)
Целе (Словения) / Витория Гимарайнш (Португалия) — Бальцан (Мальта) / Неман (Беларусь)
Будё-Глимт (Норвегия) / Богемианс 1905 (Чехия) — Кальмар (Швеция) / Пюник (Армения)
Брюгге (Бельгия) / Орхус (Дания) — Акюрейри (Исландия) / Дандолк (Ирландия)
Первые матчи команд состоится 10 августа, а ответные встречи пройдут 17 августа.
- 24 июля 2023
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:31
-
18:26
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
17:17
-
16:53
-
16:52
-
16:49
-
16:46
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:05
-
16:05
-
16:03
-
15:58