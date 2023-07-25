«Зенит» объявил о переходе вратаря Дениса Адамова из «Сочи»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Денисом Адамовым, который ранее играл за «Сочи».

Контракт 25-летнего Адамова с «Зенитом» рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

Вчера, 24 июля, «Чемпионат» сообщил, что Адамов прошёл медосмотр для перехода в «Зенит», а для оформления трансфера оставалось уладить небольшие детали.

Также стало известно, что голкипер «Зенита» Никита Гойло нынешний сезон проведёт в «Сочи» на правах аренды.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В «Сочи» вратарь перешёл в феврале 2021 года.

В прошлом сезоне Адамов сыграл за «Сочи» 21 матч во всех турнирах, пропустив в них 39 мячей и дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.