«Зенит» объявил о переходе вратаря Дениса Адамова из «Сочи»
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Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Денисом Адамовым, который ранее играл за «Сочи».
Контракт 25-летнего Адамова с «Зенитом» рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.
Вчера, 24 июля, «Чемпионат» сообщил, что Адамов прошёл медосмотр для перехода в «Зенит», а для оформления трансфера оставалось уладить небольшие детали.
Также стало известно, что голкипер «Зенита» Никита Гойло нынешний сезон проведёт в «Сочи» на правах аренды.
Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В «Сочи» вратарь перешёл в феврале 2021 года.
В прошлом сезоне Адамов сыграл за «Сочи» 21 матч во всех турнирах, пропустив в них 39 мячей и дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.
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