Экс-игрок «Локо» Ротенберг: скучаю по полю. Всегда приятно смотреть на ребят

Директор департамента развития молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своих эмоциях после завершения карьеры профессионального игрока.

«Конечно, скучаю по полю. Всегда приятно смотреть на ребят. Вспоминаешь былые времена, но теперь уже в другом качестве», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ротенберг начал выступать за профессиональный футбольный клуб с 2003 года. В конце сезона-2021/2022 защитник завершил карьеру. Игрок обороны успел поиграть за такие команды, как «Химки», «Динамо» и «Локомотив». Также Ротенберг выступал за израильский «Маккаби» из Тель-Авива и кипрский «Олимпиакос» из Никосии. 37-летний игрок в составе железнодорожников становился обладателем Кубка России, а также выигрывал чемпионский титул РПЛ.