Экс-игрок «Локо» Ротенберг: скучаю по полю. Всегда приятно смотреть на ребят

Директор департамента развития молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своих эмоциях после завершения карьеры профессионального игрока.
«Конечно, скучаю по полю. Всегда приятно смотреть на ребят. Вспоминаешь былые времена, но теперь уже в другом качестве», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ротенберг начал выступать за профессиональный футбольный клуб с 2003 года. В конце сезона-2021/2022 защитник завершил карьеру. Игрок обороны успел поиграть за такие команды, как «Химки», «Динамо» и «Локомотив». Также Ротенберг выступал за израильский «Маккаби» из Тель-Авива и кипрский «Олимпиакос» из Никосии. 37-летний игрок в составе железнодорожников становился обладателем Кубка России, а также выигрывал чемпионский титул РПЛ.
- 25 июля 2023
-
22:19
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:54
-
21:45
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:46
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
20:00