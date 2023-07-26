Семак — о трансфере Адамова: двумя вратарями нельзя обойтись в течение всего сезона

Главный тренер петербуржского «Зенита» Сергей Семак порассуждал о вратарской позиции в своей команде, а также высказался о недавнем трансфере голкипера «Сочи» Дениса Адамова.

«Сезон длинный, двумя вратарями нельзя обойтись в течение всего сезона. Опять же, мы договорились о хорошей сделке, приобрели вратаря. Из доступных на рынке голкиперов Адамов — это хорошая опция.

У нас сейчас три вратаря, у Дениса такие же шансы, как у Кержакова или Васютина. Я рад, что Саша хорошо выглядел в игре с «Ахматом», и Миша предыдущие матчи хорошо смотрелся. Нужно ждать своего шанса, конкурировать. Кто сильнее, кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть», — приводит слова Семака пресс-служба петербуржского клуба.

Напомним, во вторник, 25 июля, «Зенит» подписал с Адамовым четырёхлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Голкипер петербуржцев Никита Гойло проведёт текущий сезон в «Сочи» на правах аренды.