«Краснодар» — «Спартак»: Бонгонда забил дебютный мяч за красно-белых

Сегодня, 27 июля, проходит матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Место проведения игры — стадион «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы, Россия). Игра началась в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 21-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин забил первый гол в матче. В конце первого тайма хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку.
На 67-й минуте Тео Бонгонда забил свой дебютный мяч за красно-белых. Зобнин отыграл на Пруцева вдоль линии штрафной площади, Данил пробил с её подступов, но попал в защитника. Мяч отлетел в центр на Бонгонда, который с удовольствием добил его в створ.
Последний раз команды встречались в официальной игре в конце апреля этого года. Тогда в результативной баталии сильнее оказались красно-белые — 4:3. Тот матч прошёл в рамках 24-го тура РПЛ-2022/2023.
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