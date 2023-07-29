«Пожалуйста, вмешайтесь в этот беспредел!» Защитник «Ордабасы» Малый — о судействе в ЛК

Защитник «Ордабасы» Сергей Малый прокомментировал судейство в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором шымкентская команда противостояла варшавской «Легии» (2:2).
«Я понимаю, могли выиграть 3:0, могли и проиграть 3:2. Но почему только наши клубы так судят? Засчитывает гол с офсайда, не ставит пенальти! Приезжают судьи с Дании, Исландии и просто убивают наши клубы. Что в 2019 году с «Ордабасы», что «Кайрат» с «Маккаби». Теперь наша игра с «Легией»! Когда это закончится? Кто-нибудь может вмешаться в этот беспредел?» — написал защитник «Ордабасы» в своих социальных сетях.
Напомним, в первом матче отборочного раунда Лиги конференций шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью с «Легией» со счётом 2:2. Победитель противостояния сразится в третьем раунде с сильнейшим из пары «Аустрия» (Австрия) — «Борац» (Босния и Герцеговина).
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