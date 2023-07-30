Гвардиола: никто не думал, что после Роналду в саудовской лиге будет так много топ-игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансферной активности клубов из Саудовской Аравии.
«Мы не ищем замену Рияду с точки зрения мастерства, потому что все игроки разные. Саудовская Аравия изменила рынок. Несколько месяцев назад, когда Криштиану Роналду был единственным, кто ушёл туда, никто не думал, что в саудовской лиге будет играть так много топ-игроков. В будущем их будет больше, поэтому клубы должны быть в курсе того, что происходит», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Напомним, ранее полузащитник Рияд Марез покинул «Манчестер Сити» и перешёл в «Аль-Ахли». В качестве игрока «Сити» Марез выиграл 11 трофеев, дважды став чемпионом английской Премьер-лиги и один раз одержав победу в Лиге чемпионов.
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