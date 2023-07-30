Ташуев: третий пенальти в игре с ЦСКА не понял, как и второй. Мы создали много моментов

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что его команда в матче 2-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3) создала больше моментов, чем соперник.
«Такой матч сложно комментировать. Неоднозначный. Даже комментарий неоднозначный. Мы остались вдесятером.
Я спрашивал ребят – игра в грудь, может, по касательной коснулось – почему красная карточка? Буква закона сыграла почему-то в нашу сторону. Третий пенальти так и не понял. Толкотня в штрафной, все толкаются – из пальца всё высасывается. Второй пенальти в том числе.
Доволен, что создали намного больше моментов. У ЦСКА был момент с прострелом, когда замыкали… А так, больше особенно не могу вспомнить, что было что-то опасное. Кроме трёх своеобразных пенальти.
Мы создали достаточно моментов, много ударов, владения, даже вдесятером достаточно активно играли. Ребята сделали всё, что могли, и всё, что не могли.
В первом тайме мы играли 30 с чем-то минут вдесятером и, опять же, владели инициативой во втором тайме. Готовность команды – нормальная», – приводит слова Ташуева «Матч ТВ».
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