«Интер» ведёт переговоры с «Вест Хэмом» по трансферу Скамакки

Нападающий «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлука Скамакка в ближайшее время может перейти в «Интер». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, «нерадзурри» видят в 24-летнем форварде главного кандидата для усиления атакующей линии. Сам игрок решительно настроен на возвращение в клуб из чемпионата Италии. Футболист считает, что стиль игры в АПЛ ему не подходит.

В сезоне-2022/2023 на счету Скамакки 27 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Скамакке со стороны «Ювентуса».