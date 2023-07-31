«Интер» ведёт переговоры с «Вест Хэмом» по трансферу Скамакки
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Нападающий «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлука Скамакка в ближайшее время может перейти в «Интер». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, «нерадзурри» видят в 24-летнем форварде главного кандидата для усиления атакующей линии. Сам игрок решительно настроен на возвращение в клуб из чемпионата Италии. Футболист считает, что стиль игры в АПЛ ему не подходит.
В сезоне-2022/2023 на счету Скамакки 27 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Скамакке со стороны «Ювентуса».
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