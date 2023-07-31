«Наполи» поднял цену на Осимхена до € 200 млн из-за предложения «Аль-Хиляля» по Мбаппе

Стали известны подробности переговоров между саудовским «Аль-Хилялем» и итальянским «Наполи» по трансферу нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, руководство «Наполи» в лице президента клуба Аурелио Де Лаурентиса не будет принимать предложение, размер которого будет меньше € 200 млн из-за того, что «Аль-Хиляль» ранее предложил € 300 млн за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Сам Осимхен хотел бы продолжать играть в Европе, а «Наполи» надеется, что нигерийский нападающий продлит свой контракт с клубом.

В прошлом сезоне 24-летний Осимхен забил 31 гол и сделал пять результативных передач в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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