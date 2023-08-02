Вратарь «Зенита» Адамов: такого удовольствия от футбола, как в «Сочи», никогда не получал

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал, что ему было приятно играть за «Сочи», откуда он перебрался в петербургский клуб этим летом.

«Если честно, по поводу «Сочи» у меня только положительные эмоции. Особенно первые полтора года — они были просто шикарные. Я такого удовольствия от футбола, наверное, никогда в жизни не получал, как в этот период. Плюс всё это оказалось подкреплено результатом. Сначала в пятёрке оказались и вышли в еврокубки, а потом, когда я играть начал, заняли второе место.

Что касается последнего года, скажу, что было тяжеловато. Особенно если учесть, что после Владимира Федотова фактически поменялось пять тренеров. А ведь каждый приходит со своими идеями и мыслями. В итоге постоянные перестроения, команду лихорадит, а результата особо нет. Конечно, в этот период эмоционально было непросто. Поэтому никогда еще в карьере так не ждал зимнего отпуска, как в этом году. Очень хотелось перезарядиться и в голове привести всё в порядок.

Ещё наложился тот факт, что мы с женой ждали пополнения в семье, это тоже переживаний добавляло. Слава богу, ребенок уже родился, он здоров и всё хорошо. Плюс у меня сейчас новый вызов в карьере, новый город в жизни — чувствуется прям легкость на душе» — приводит слова Адамова «Матч ТВ».