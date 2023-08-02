Голкипер «Манчестер Юнайтед» Натан Бишоп перешёл в «Сандерленд»
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23-летний английский голкипер Натан Бишоп перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Сандерленд».
«Рады сообщить о подписании контракта с голкипером Натаном Бишопом», – сообщает пресс-служба «чёрных котов».
Сумма трансфера, а также условия контракта не разглашаются.
Карьера Бишопа началась в любительской команде «Саутенд Юнайтед», за которую вратарь провёл 39 матчей, прежде чем перейти в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года. Сезон-2021/2022 Бишоп провёл в аренде за клуб второй лиги «Мэнсфилд», добравшись с «оленями» до финала плей-офф, который проходил на «Уэмбли». В прошлом сезоне не пропустил ни одного матча лиги, 16 раз отстояв на ноль во всех турнирах.
Этим летом Бишоп был частью группы «Манчестер Юнайтед», отправившейся в турне по США.
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