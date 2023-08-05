Голкипер Евгений Гошев покинул «Оренбург»
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Голкипер Евгений Гошев покинул «Оренбург» по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Три года Евгений защищал цвета нашего клуба, в том числе в триумфальных переходных матчах за право участия в Премьер-Лиге. Коллектив ФК «Оренбург» благодарит Евгения за работу и желает успешного продолжения карьеры», — написано в заявлении клуба.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Евгений Гошев провёл девять матчей. «Оренбург» финишировал в чемпионате России на седьмом месте. Команда набрала 46 очков после 30 матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России. В текущем сезоне Гошев сыграл за «Оренбург» в одном матче. Это была кубковая встреча с ЦСКА, в которой «Оренбург» проиграл — 0:6.
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