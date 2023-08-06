Тимощук: игроки «Зенита» получают свои шансы. Невозможно упрекнуть тренеров в недоверии

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» в матче с московским «Динамо» Анатолий Тимощук прокомментировал поражение клуба на домашнем поле в 3-м круге Российской Премьер-Лиги.
«Надо отдать должное сопернику. Всю игру они боролись. Они смогли победить, хотя все понимают, как это непросто. Естественно, мы разберём ошибки. Всё покажем. Обычно у футболистов нет вопросов, но мы к ним призываем. Проигрывать всегда обидно, особенно если привык побеждать. Но этим и прекрасен футбол.
К сожалению, у нас был удалён один из важных футболистов центра поля. Подумаем, кого использовать на его месте. Футболисты получают шансы, упрекнуть тренерский штаб в недоверии невозможно», — передаёт слова Тимощука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, Тимощук исполняет обязанности главного тренера «Зенита», так как Сергей Семак отбывает дисквалификацию.
- 6 августа 2023
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