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Тимощук: игроки «Зенита» получают свои шансы. Невозможно упрекнуть тренеров в недоверии

Тимощук: игроки «Зенита» получают свои шансы. Невозможно упрекнуть тренеров в недоверии
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Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» в матче с московским «Динамо» Анатолий Тимощук прокомментировал поражение клуба на домашнем поле в 3-м круге Российской Премьер-Лиги.

«Надо отдать должное сопернику. Всю игру они боролись. Они смогли победить, хотя все понимают, как это непросто. Естественно, мы разберём ошибки. Всё покажем. Обычно у футболистов нет вопросов, но мы к ним призываем. Проигрывать всегда обидно, особенно если привык побеждать. Но этим и прекрасен футбол.

К сожалению, у нас был удалён один из важных футболистов центра поля. Подумаем, кого использовать на его месте. Футболисты получают шансы, упрекнуть тренерский штаб в недоверии невозможно», — передаёт слова Тимощука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Тимощук исполняет обязанности главного тренера «Зенита», так как Сергей Семак отбывает дисквалификацию.

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