Василий Уткин: «Зенит» — команда звёзд, им нужен топ-игрок, чтобы решать матчи

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал исход матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле уступил «Динамо».

«Менеджмент у «Зенита», вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять. Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи.

И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень. «Зенит» – команда звёзд. Сейчас перестал ею быть. Купите звезду. Ну, или как вы ещё деньги-то тратите, я ж не знаю. Вот и вся дилемма!» – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 6 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.