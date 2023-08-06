Василий Уткин: «Зенит» — команда звёзд, им нужен топ-игрок, чтобы решать матчи

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал исход матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле уступил «Динамо».
«Менеджмент у «Зенита», вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять. Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи.
И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень. «Зенит» – команда звёзд. Сейчас перестал ею быть. Купите звезду. Ну, или как вы ещё деньги-то тратите, я ж не знаю. Вот и вся дилемма!» – написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 6 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.
- 6 августа 2023
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