Червиченко: Промес не лучше Клаудиньо, тут исключительно спартаковское сектантство

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что РФС в своём рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023 поставил полузащитника «Зенита» Клаудиньо выше нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Вы вряд ли считаете, что Промес лучше Клаудиньо. Надо же смотреть объективно, а не поддаваться «всеспартаковской» истерии. Понятное дело, что большинство в Москве болеют за «Спартак». Вокруг всего «спартаковского» такое возбуждение и истерия царит. Всё спартаковское априори для многих лучше. Так же, как сейчас, они уже отдали золотые медали этого чемпионата «Спартаку». Если объективно посмотреть, есть несколько критериев. Чемпионом кто стал? «Зенит». «Спартак» забрался на третье место только потому, что у «Ростова» некем было заканчивать чемпионат. Играли там, кого-то выбили судьи, кто-то получил травмы и доигрывали молодёжью.

Где был этот Промес? Что он такого сделал, вытащил «Спартак» на первое место? Давайте подойдём с точки зрения трансферной стоимости. Как вы думаете, сколько сейчас стоит объективный Промес и сколько — Клаудиньо? Не говоря уже про другие заслуги, олимпийские медали. Качества Клаудиньо выше, чем у нидерландца. Тут исключительно спартаковское сектантство, конечно, они будут ставить Промеса на первое место. На мой взгляд, он — хороший игрок, полезный, но точно не лучший», — приводит слова Червиченко Metaratings.