«Мы убрали ненужные ошибки». Галактионов — о победе «Локомотива» над «Рубином» в Кубке

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (1:0), отметив, что железнодорожникам удалось одержать победу, убрав ненужные ошибки, которые были у команды в первых турах РПЛ.

«С учётом очень жаркой и душной погоды понятно, что ребятам непросто с точки зрения функционала, но они постарались определённые аспекты игры поддерживать — и темп, и взаимодействия. Понятно, что было очень много изменений после недавнего матча. Мы играем через два на третий. Ротация была необходима. В первом тайме определённые нити были утеряны, но, когда произошли изменения после перерыва, думаю, что территориальное преимущество мы, в принципе, забрали — и до забитого мяча, и после. Единственное — концовка, когда футбольный клуб «Рубин» стал более активно использовать вертикальный футбол, нам пришлось непросто в обороне. Но самое главное, что всё это было без конкретных голевых эпизодов.

Обычно, когда ты готовишься к матчу, обращаешь внимание на все аспекты: как команда соперника начинает свои атаки, как выходит из обороны, как использует переходные фазы в игре, стандартные положения в защите и атаке. Самое главное, что как команда сегодня мы дисциплинированно сыграли в обороне. Мы убрали ненужные ошибки. И та игра в Москве, когда соперник имел очень много моментов на выходе из пространства… Так скажем, это мы сегодня убрали. Это положительный момент», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».